Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Часове след тази новина народният представител сам се е отказал от имунитета си.

Целта е да може да продължи наказателното производство срещу него пред Върховния касационен съд. Искането е направено по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура и е свързано с дело за търговия с влияние.

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През октомври 2025 г. Софийският апелативен съд отменя частта от присъдата на Софийския градски съд, с която Димитър Аврамов е бил оправдан, и го признава за виновен за търговия с влияние, извършена в съучастие с друго лице и при условията на продължавано престъпление. В останалата осъдителна част решението на първата инстанция е потвърдено.

Присъдата на Апелативния съд е обжалвана и делото е стигнало до Върховния касационен съд.

Междувременно с решение на Централната избирателна комисия от 24 април 2026 г. Димитър Аврамов е обявен за избран за народен представител. Той полага клетва на 30 април и от този момент се ползва с депутатски имунитет.

Заради придобития имунитет наказателното производство срещу него не може да продължи пред ВКС без разрешение на Народното събрание. Другата възможност е самият депутат да даде писмено съгласие производството срещу него да продължи.