Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур обяви, че ще се оттегли от поста си. Това стана, след като излезе информация, че правителството е използвало средства от ЕС за закупуване на артилерийски снаряди за Украйна от компании без предишен опит в производството на такива оръжия.

Естонската обществена телевизия ERR съобщи, че през 2024 г. правителството е сключило сделка за придобиване на артилерийски снаряди за Украйна, като е платило предварително 70 милиона евро от Европейския фонд за подкрепа на мира (EPF) на ЕС за финансиране на покупката. Въпросните компании обаче никога преди не са продавали нито един артилерийски снаряд. В момента Естония оспорва договорите по дело пред Европейския арбитражен съд в Страсбург.

Певкур, който е министър на отбраната от 2022 г., коментира скандала, докато обявяваше оставката си пред обществената телевизия ETV. Той каза, че като министър трябва да поеме отговорност за цялата сфера, която е под негово ръководство. „Макар министърът да не брои чорапи и боеприпаси и да не води преговори по договори, критиките на Националната сметна палата, свързани най-вече с дейността на Силите за отбрана и Центъра за инвестиции в отбраната, поставят въпроса за политическата отговорност“, каза Певкур.

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Миналия месец Националната сметна палата на Естония разкритикува разходите на балтийската държава за отбрана, включително инвестициите, направени от въоръжените ѝ сили. Тя изрази притеснения и относно Естонския център за инвестиции в отбраната - агенцията, отговаряща за военните обществени поръчки в страната.

По повод договорите за артилерийски снаряди Певкур подчерта, че не ги е чел.

Европейският фонд за подкрепа на мира е финансов инструмент на ЕС, създаден преди пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Той има за цел да укрепи способността на блока да предотвратява конфликти, да изгражда и съхранява мира и да засилва международната сигурност и стабилност. Фондът все повече се използва за подпомагане на Украйна чрез военна помощ и обществени поръчки за въоръжение.

Оставката на Певкур идва след високопоставеното оттегляне през май на министъра на отбраната на Латвия Андрис Спрудс.

Редактор: Дарина Методиева