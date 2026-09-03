Руският президент Владимир Путин заяви днес, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна. В същото време той отново обвини Киев в „държавен тероризъм“ заради предупрежденията ѝ за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство.

Путин посочи, че редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. „В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от държавите, участващи в конфликта – Русия и Украйна. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за постигането на споразумение. Има ли шанс? Според мен да, има“, заяви той на Източния икономически форум във Владивосток.

17 души, сред които три деца, пострадаха при руска атака с дронове в Одеса

Във вторник украинския президент Володимир Зеленски предупреди авиационните и застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване и то на практика вече е затворено.

Редактор: Дарина Методиева