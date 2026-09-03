64-годишен пациент е починал в болница в Стара Загора, а полицията разследва обстоятелствата около случая.

Сигналът е подаден във Второ районно управление около 21 часа на 2 септември. По първоначални данни мъжът починал минути по-рано, докато се намирал на пейка в коридора на лечебното заведение.

Разследват смъртта на млада жена в софийска болница

На място е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на професионална или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Разследването трябва да установи точните обстоятелства около смъртта на 64-годишния мъж.

Редактор: Цветина Петкова