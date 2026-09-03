Испания не е открила доказателства, които да позволят да се заключи, че масовото нахлуване на мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута през юли е било организирано или извършено от мароканските власти. Това заяви премиерът Педро Санчес пред депутатите в четвъртък.

Изявлението му в долната камара на парламента идва след полицейски доклад, появил се тази седмица. Според него масовото преминаване в Сеута не е било спонтанно миграционно събитие, а планирана и поетапна операция, целяща да претовари граничния контрол.

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„Мога да ви уверя, че нито една институция - нито дипломатическата служба, нито Европейската комисия, нито който и да е международен орган - не е предоставила на испанското правителство солидни доказателства, че Мароко е планирала или извършила инцидента. Никакви“, заяви Санчес.

В същото време испанският премиер призна, че мароканската жандармерия е позволила преминаването в рамките на ключов 10-часов период на 30 юли, когато броят на пристигащите мигранти е достигнал своя пик. По думите му испанските власти все още не са установили дали това се е дължало на бездействие или на неспособност на мароканските сили да овладеят ситуацията.

Според полицейския доклад мароканските сили за сигурност първоначално били разположени в по-малък от обичайния брой в района на вълнолома Тарахал, който разделя Сеута от Мароко. Документът твърди още, че силите за сигурност не са направили сериозен опит да разпръснат събралите се хора. В доклада се посочва, че някои униформени марокански служители давали указания на хората да се насочат към мястото на преминаване. Други неидентифицирани лица пък изглежда насочвали или наблюдавали движението на хората.

Документът обаче не посочва конкретни служители и не представя независимо потвърдени доказателства, че действията им са били извършени по заповед на мароканските власти. Мароканските власти от своя страна отричат да са улеснявали преминаването на мигрантите.

Редактор: Георги Иванов