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Сред наградените ще бъдат и доброволци, оказали помощ при наводнението в село Струмяни
Днес стартира инициативата "Малките големи герои", която е по идея на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Целта е да бъде показан и възнаграден добрия пример на децата и тийнеджърите на фона на зачестилите прояви на насилие и хулиганско поведение. По време на първото ѝ издание ще бъдат отличени младежи, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг.
„Малките големи герои“: МВР ще отличава деца, проявили смелост
Сред тях са доброволци, помогнали за преодоляване на последиците от наводнението в село Струмяни, както и младежи помогнали за залавяне на мним полицай.Редактор: Никола Тунев
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