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Тестът се провежда сред 15-годишните и проверява прилагането на знания в реални ситуации
Днес стават ясни резултатите на българските ученици от традиционното изследване PISA.
Министерството на образованието и науката ще представи данните за изпита от 2025, както и основните изводи и образователни цели.
Учители, участвали в НВО за 7 и 10 клас, все още чакат възнагражденията си
Тестът се провежда сред 15-годишните и има за цел да провери доколко децата умея да прилагат знания и умения в реални ситуации. Основните въпросите се фокусират предимно върху природните науки, четенето и математиката.Редактор: Георги Иванов
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