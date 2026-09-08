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По информация на NOVA задържаната за смъртта му жена е гледала детето срещу заплащане
Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна. Случаят е от 30 август, когато в полицията е подаден сигнал за едногодишно бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки.
На адреса пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които установили, че детето е починало. Назначената съдебномедицинска експертиза показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми.
Убиха дете на една година във Варна, задържаха близка на семейството
В хода на разследването органите на реда установили съпричастност на 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка на семейството на детето. Тя била издирена и задържана. По информация на NOVA задържаната жена е гледала детето срещу заплащане, докато баба му е на работа.Редактор: Никола Тунев
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