Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна. Случаят е от 30 август, когато в полицията е подаден сигнал за едногодишно бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки.

На адреса пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които установили, че детето е починало. Назначената съдебномедицинска експертиза показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми.

Убиха дете на една година във Варна, задържаха близка на семейството

В хода на разследването органите на реда установили съпричастност на 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка на семейството на детето. Тя била издирена и задържана. По информация на NOVA задържаната жена е гледала детето срещу заплащане, докато баба му е на работа.

Редактор: Никола Тунев