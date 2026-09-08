Нови удари между Русия и Украйна след отпътуването на американските пратеници от Киев. Русия атакува града с балистични ракети в нощта срещу вторник. Най-малко двама души са загинали, а ранени са поне шестима. Ден по-рано руски дронове поразиха и фабрика на „Бритиш Американ Тобако“ в северната част на Украйна. Тя, от своя страна, атакува с дронове руския Саратовски регион, където има ранени.

Зеленски очаква войната с Русия да продължи и през зимата

Междувременно британският премиер Анди Бърнам разговаря с американския президент Доналд Тръмп. Двамата са се съгласили, че усилията за прекратяване на войната трябва да продължат. Бърнам е потвърдил подкрепата на Великобритания за Украйна и за последните американски мирни инициативи.

Редактор: Ина Григорова