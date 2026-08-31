Учениците ще имат две продължителни почивки през пролетта на 2027 г. – девет дни в началото на април и още десет около Великден и Гергьовден. Това предвижда окончателният график на учебното време, утвърден от Министерството на образованието и науката.

Новата учебна година ще започне традиционно на 15 септември. Пролетната ваканция за учениците от 1. до 11. клас ще бъде от 3 до 11 април, или общо девет дни.

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Втората продължителна почивка ще се оформи между 30 април и 9 май. За целта 5 и 7 май са определени за неучебни дни за учениците от 1. до 11. клас. Така почивните дни около Великден и Деня на храбростта и Българската армия ще се слеят и ще осигурят десет последователни дни без занятия.

Решението е взето след общественото обсъждане на предложения от МОН график. Родители, учители и други заинтересовани страни имаха възможност да представят становища, като една от основните цели на направените впоследствие промени е да се намали накъсването на учебния процес около официалните празници.

Допълнителна почивка ще има и около 24 май. По традиция 25 май – денят след празника на светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност – ще бъде неучебен. Така учениците ще разполагат с общо четири дни без занятия около празника.

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Различен график за зрелостниците

За дванадесетокласниците пролетната ваканция ще бъде по-кратка – от 8 до 11 април. За тях 5 и 7 май ще останат учебни дни.

Причината е по-кратката учебна година за зрелостниците, която приключва на 13 май, както и необходимостта да има достатъчно време за оформяне на годишните оценки и подготовка за държавните зрелостни изпити. Матурите остават на предварително определените дати – 19 и 21 май.

Учебната година ще приключи по-късно

Допълнителните два неучебни дни през май налагат изместване на края на занятията, за да бъде спазен определеният със закон брой учебни дни.

Учениците от 1. до 3. клас ще приключат на 2 юни вместо на 31 май. За 4.–6. клас последният учебен ден ще бъде 16 юни, вместо първоначално планирания 14 юни. Учениците от 7. до 11. клас ще завършат на 2 юли, вместо на 30 юни.

Промени има и при националното външно оценяване за 7. и 10. клас. Изпитът по български език и литература ще бъде на 18 юни, а този по математика – на 21 юни. В първоначалния вариант те бяха предвидени съответно за 16 и 18 юни.

Дните на изпитите ще бъдат неучебни за останалите ученици. Според МОН промяната осигурява както по-голям интервал между двете изпитни дати, така и възможност неучебните дни да се съчетаят с почивните през уикенда.

Кога са останалите ваканции

Есенната ваканция ще бъде от 31 октомври до 2 ноември 2026 г., а коледната – от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г.

Междусрочната ваканция ще обхване периода от 30 януари до 2 февруари 2027 г.

Така окончателният график запазва началото на учебната година на 15 септември, но осигурява по-дълги периоди за почивка през пролетта за сметка на по-късното приключване на занятията за част от учениците.