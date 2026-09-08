Ден преди крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, очакваме решението на партия ГЕРБ затова ще издигнат ли свой кандидат. Лидерът Бойко Борисов обяви, че сред партийните редици има спорове за това дали да участват във вота, затова крайното решение на партията трябва да стане ясно днес.

Документи в Централната избирателна комисия днес ще внесат и от партия МЕЧ, които издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов.

Ключова седмица за президентския вот: ГЕРБ решава ще издигне ли кандидат, учредяват инициативните комитети на Йотова и Гюров

Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота.

Днес се очаква да бъде обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

В четвъртък - 10 септември ще бъде учреден комитетът, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. Повече информация за организацията на изборите ще стане ясна на днешния брифинг на Централната избирателна комисия.

Редактор: Никола Тунев