Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит тази сутрин. С него е бил и адвокатът му, потвърдиха от ДПС за NOVA. Няколко часа по-късно Мюмюн е освободен.

Сутринта полицейски служители влезли в Общината, след това го отвели до дома му, а в последствие - в районното управление. Пред сградата на полицията в Кърджали се събраха симпатизанти на ДПС, част от депутатите и кметове. Те определиха това, което се случва в Кърджали, като репресия. „Саморазправата на управляващите с кметовете и с избирателите на ДПС продължава”, каза депутатът от Движението и зам.-председател на НС Айтен Сабри.

„Не знаем за какво е проверката. Вече трети ден продължават атаките срещу нашите кметове. Почти сме сигурни, че това е, защото ДПС реши да изкара наяве всички схеми на Радев и Копринков. Затова е този натиск срещу нашите кметове”, каза Сабри.

По неофициална информация Ерол Мюмюн е задържан за разпит по проверка на "Криминална полиция". Органите на реда съобщиха, че става въпрос за отвеждане заради дълго неявяване.

Припомняме, че преди пет месеца той беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит.

Междувременно Бургаската окръжна прокуратура повдигна обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и инж. Димитър Гавазов, както и на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков . Те са обвинени в това, че осъществили престъпен сговор помежду си за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

Припомняме, че в сряда след 4-часов разпит Димитър Гавазов беше оставен в ареста, като се търси информация как са разходвани публичните средства от обществени поръчки. Другите служители на Общината бяха освободени след разпит.

В сряда кметът Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, беше арестуван след като антимафиотите и ДАНС влязоха в Общината. Той е задържан за 72 часа. Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.