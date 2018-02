Автомобил, зареден с два тона експлозиви, беше открит в столицата на Афганистан, съобщи агенция "Хама прес", цитирана от БГНЕС.

По нейна информация служители на силите за сигурност и сапьори са пристигнали на място.

