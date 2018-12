Григор Димитров стартира новия тенис сезон с убедителна победа с 2:0 сета срещу Йошихито Нишиока. Гришо надделя с 6:3, 6:4 в отделните части.

Двамата премериха сили в двубой от първия кръг на АТП 250 в надпреварата в Бризбейн, Австралия.

.@GrigorDimitrov dashes past Yoshihito Nishioka 6-3 6-4 inside PRA to advance to the #BrisbaneTennis 2R



Says new coach Andre Agassi has given him "friendship, brotherhood" pic.twitter.com/T2R5b62wMj