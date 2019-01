Сондата "Нови хоризонти" на НАСА прелетя край Ултима Туле - най-отдалеченото изследвано досега небесно тяло, на 6,4 милиарда км от Земята, предадоха Франс прес и ТАСС, цитирани от БТА. Предвидено е сондата да вземе 900 снимки от Ултима Туле за няколко секунди, докато прелита на около 3500 км от него със скорост 51 500 км/час. Учените се надяват, че изследването на това небесно тяло ще даде по-голяма яснота как се е образувала Слънчевата система. Ако всичко върви по план, първите кадри на Ултима Туле би трябвало да стигнат до Земята тази вечер.

