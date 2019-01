Херцогинята на Съсекс - Меган, обяви пред почитатели на британското кралско семейство, че е бременна в шестия месец и че със съпруга й принц Хари не знаят пола на първо си дете, предаде Ройтерс.

Бившата американска актриса се омъжи за принц Хари през май 2018 г. През октомври те съобщиха, че тази пролет очакват бебе, без да споменават подробности. В разговор с жена от събралите се за тяхното посещение в град Бъркънхед, Северна Англия, 37-годишната Меган сподели, че бременността й е в шестия месец. Така тя загатна, че следващият член на британското кралско семейство се очаква да се роди през април.

