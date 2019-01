Расте броят на загиналите след торнадото в Хавана. Жертвите са вече четири. Ранени са 195 души. Това потвърди президентът на страната Мигел Диас-Канел. Той посети най-тежко засегнатите райони на града, разговаря със спасителните екипи, а след това написа в Twitter, че щетите са „жестоки“.

Торнадо удари Хавана, има жертви (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Стихията е обърнала коли, изкоренила е дървета, унищожила е няколко къщи. Цели квартали са без ток, а екипи работят денонощно, за да възстановят електрозахранването", каза Диас-Канел.

CUBA TORNADO: A strong tornado took citizens of Havana by surprise Sunday evening, killing at least 3 people and injuring over 170. Damage was severe on homes, electric cables knocked down, and cars were lifted and thrown meters away against buildings. @FromHavana pic.twitter.com/gMvh5XDlO8 — CGTN America (@cgtnamerica) January 28, 2019

Havana hit by rare tornado, at least three dead https://t.co/NdfzdlP2BG pic.twitter.com/jN6vhPctLX — Reuters Top News (@Reuters) January 28, 2019

Мощното торнадо, зародило се в Мексиканския залив, премина през западна Куба с вятър със скорост 100 км/ч. Очевидци разказаха, че стихията звучала като двигател на самолет.

A rare tornado hit Havana, Cuba on Sunday night leaving three people dead and 172 injured, according to Cuba's president.



The storm cut off power to many areas of the capital. pic.twitter.com/VScCIATqyX — AJ+ (@ajplus) January 28, 2019

Западните провинции Пинар дел Рио, Артемиса и Маябеке също са пострадали.