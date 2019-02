Канадският градинар беше осъден на 25 години затвор за убийството на осем мъже с връзки в гей общността и за сексуалното осакатяване на телата им, които след това е скривал в саксии, съобщава БГНЕС.

ШОК В КАНАДА: Усмихнат градинар се оказа кървав сериен убиец

67-годишният Брус Макартър пледира виновен пред съда. Той ще е на 90 когато ще може да поиска предсрочно освобождаване, но според съдията е доста вероятно той никога да не излезе от затвора.

Canada’s justice system is broken. A confessed serial killer who killed 8 men gets the minimum mandatory sentence. The judge could have set parole at 25yrs for each murder. Yes, it’s symbolic, but given the circumstances it sends a message. https://t.co/4WDeZVAboQ pic.twitter.com/GM4I9RlBJu