Двама души са загинали при стрелба в центъра на Мюнхен в четвъртък. Тя е открита на строителна площадка, съобщава БГНЕС, позовавайки се на информация от местната полиция. Предполага се, че единият от загиналите е нападателят.

"На мястото на инцидента са открити две тела и огнестрелно оръжие", съобщиха органите на реда с пост в Twitter. И успокоиха, че опасност за населението няма. По случая се води разследване.

Current status of the police operation in #Munich: Due to reported shots at a construction site and two dead persons, the homicide commission has taken over the investigation. There is no danger for the population. #München #Au