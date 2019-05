Вулканът Агунг на индонезийския остров Бали изригна, изхвърляйки лава и скална маса на височина от 3 километра, съобщава „Рашъ тудей“.

Поне дузина селища в подножието на планината са засипани с дебела пелена от пепел. Към момента обаче няма данни за жертви и пострадали. Не е наредена и евакуация в района. Хората обаче бяха посъветвани да стоят на разстояние от вулкана заради опасните токсични газове, които съпътстват изригването.

Bali island's Mount Agung erupts again and grounds all flights https://t.co/G8iI9SkUUO pic.twitter.com/c26rppSVlh