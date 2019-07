Седем души са загинали след като хеликоптер е паднал по време на полет на Бахамите, съобщава Агенция "Фокус", като пояснява, че сред загиналите е и американският милиардер Крис Клайн.

Coal baron Cline among seven dead in Bahamas helicopter crash: media https://t.co/WLIVnNNfjt pic.twitter.com/Cp0vtY8Abl