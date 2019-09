В отговор на предизвикателството на съпругата си и за да го предпази от урагана Дориан, мъж от Флорида успя да паркира автомобила си в кухнята на дома си, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

От една страна Патрик Елдридж от Джаксънвил не искал природното бедствие да "отнесе" возилото, а от друга държал да докаже на жена си, че подобен ход е възможен. "Казах му, че няма начин да успее. Той заяви, че може. Мъжът ми отвори двойната врата и паркира автомобила в кухнята без никакви проблеми. Бях удивена, че возилото се побра", разказва съпругата на Патрик, Джесика Елдридж.

