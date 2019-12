Руски учени показаха фосили на праисторическо кученце, за което се смята, че е живяло преди 18 000 години, предаде БТА. Те са били открити във вечния лед в руския Далечен изток.



Специалистите се натъкнали на тях миналата година в замръзнала земя близо до Якутск.

Here is another amazing find from the Belaya Gora site!



Radiocarbon dating says it 18,000 years old.



Question: is it a #wolf cub, or possibly the oldest #dog ever found?



We are hoping to answer this by sequencing it's genome (it has 43% endogenous DNA).



