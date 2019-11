Пет изоставени котенца са намерени сгушени в бездомно куче, осигурило им топлинка с тялото си в мразовита нощ в Онтарио, Канада, предаде БТА.

Историята, споделяна масово в социалните медии, е затрогнала потребителите и в приюта, където са прибрани животинките, валят молби за осиновяването им.

Homeless dog found cuddling orphaned kittens stuck in snow to keep them warm https://t.co/eNOwalLpDG pic.twitter.com/l8kdOoPraN