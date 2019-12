Палмерстън - котаракът на британското министерство на външните работи, се върна на работа след 6-месечен болничен. Домашният любимец беше временно освободен от длъжност заради стрес, съобщи БТА. Сега всички служители са предупредени да не го докосват, ако той сам не пожелае, и да престанат да му дават храна.

Палмерстън, който бе взет от приюта „Батърси” през 2016 г., излезе в болничен през лятото, защото ветеринарите установиха, че е с наднормено тегло и много стресиран. Той беше заведен на преглед, след като цялата козина от предните му лапички опада.

I am happy to announce that I will be returning to my Chief Mouser duties at the @foreignoffice this week! New guidance - the Palmerston Protocols - will govern my care in the FCO to make sure it’s working for me. (1/4) pic.twitter.com/j2AFKI0DGN — Palmerston (@DiploMog) December 2, 2019

Сега право да го галят и хранят имат само определените за това служители. Освен това, територията му е ограничена. Ако преди се разхождаше из цялата сграда и излизаше на улицата, сега покоите му ще са над главното стълбище и в офисите до него. Отделят ги много тежки врати. Има и стикери с надписи „Влизате/Излизате в/от територията на Палмерстън”.

My favourite toy is currently a very pesky piece of ribbon. No matter how many times I try to catch it, it always gets away! pic.twitter.com/GTjI4zo7wP — Palmerston (@DiploMog) October 9, 2019

„Палмерстън беше крал на "Кинг Чарлз стрийт", обикаляше от безистена до четвъртия етаж (цялото каре, "Даунинг стрийт" и понякога "Сейнт Джеймсис парк") почти четири години. С помощта на ветеринарите картографирахме по-лесно управляема територия”, каза сър Саймън Макдоналд, старши служител в министерството, който вече отговаря за Палмерстън.

The Palmerston Protocols are designed to ensure my welfare and happiness in the FCO. My care is under constant review by a dedicated team of voluntary carers, who will be monitoring whether the Palmerston Protocols work. Mice - watch out! I’m coming back! (4/4) — Palmerston (@DiploMog) December 2, 2019

„Мишки, внимавайте! Върнах се!”, „написа” Палмерстън в официалния си акаунт в Twitter.