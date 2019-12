Френски шофьори, членове на Организацията на европейските превозвачи, блокираха днес няколко големи пътни артерии във Франция, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По този начин те изразиха недоволството си от плановете на правителството да повиши данъка върху дизеловото гориво, което според шофьорите ще влоши финансовото положение на малките транспортни компании.

Стотици камиони блокираха движението по магистрала А-1, по която от Париж се стига до Лил и Белгия. Аналогична ситуация се наблюдава и на магистрала А-4, която свързва френската столица със Страсбург и Германия. Образуваха се колони от леки автомобили, дълги по няколкостотин метра и движещи се един след друг между спрелите камиони.

Демонстранти препречиха достъпа до пункта за плащане на винетни такси по пътя, водещ към най-големия промишлен център на Франция - град Тулуза. В района на град Екс на Прованс изцяло бяха блокирани четирите входа на автомагистрала А8, която води към Лион. Затруднено бе движението и по автомагистрала А7 в региона Рона-Алпи, както и по пътни артерии в Бретан, Нормандия и Бургундия.

