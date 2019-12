Сблъсъци между силите за сигурност и протестиращи избухнаха в неделя през нощта близо до сградата на парламента в Бейрут, където в понеделник трябва да започнат консултациите за назначаване на нов министър-председател, съобщават АФП и БГНЕС.

Според агенцията демонстрантите са нападнали полицията с бутилки с вода и запалителни бомби, като полицаите са използвали сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат протестиращите. Все още остава неизвестно дали има пострадали.

Припомняме, че в събота десетки демонстранти и полицаи бяха ранени и откарани в болница, тъй като полицейските сили трябваше да използват сълзотворен газ и гумени палки, за да се противопоставят на безредиците в центъра на Бейрут.

Hi @AUB_Lebanon, just making sure you're aware this is happening in DT Beirut- 15 mins away from your campus. Reminder that more is expected to happen on the day of government formation talks- Tomorrow. Some of your students are here, the rest are experiencing mental breakdowns. https://t.co/dY9E528g4E