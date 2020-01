Сграда на завод се срути в Делхи в резултат на пожар, няколко души са под развалините, съобщава БГНЕС.

Пожарът е избухнал в четвъртък сутринта. По време на спасителната операция в сградата е възникнала експлозия, която е довела до нейното срутване. Сред оказалите се под развалините са и няколко пожарникари.

Най-малко двама загинали след срутване на блок в Индия

HAPPENING NOW: Firefighters are working to put out a factory fire in New Delhi, India.



The building collapsed and several people are feared trapped inside. 3 people have so far been rescued pic.twitter.com/0uuR6AxiuH