Шофьор на кола в Милуоки, Уисконсин, откри огън и рани две деца на 12 и 13 години, защото хвърлили снежни топки по колата му, съобщи БГНЕС.

Two children throwing snowballs at passing cars shot by driver https://t.co/RzvZaPRIwo — WGXA (@WGXAnews) January 7, 2020

Kids, aged 12 and 13, shot by driver after throwing snowballs at passing cars https://t.co/1B1hWEWizi — Chronicfunsyndrome (@jheldt) January 7, 2020

Те са откарани в местната болница. Полицията издирва заподозрян и разследва инцидента.