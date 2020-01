Видео, публикувано на страницата на Al Jazeera, показва как изглеждат и реагират клетките на коронавируса в лабораторни условия.

„Изключително съм доволен от възможността да отгледаме този вирус в лабораторията за толкова кратко време. Взехме го директно от пациент заразен с него”, казва д-р Майк Катън, директор на лаборатория за инфекциозни заболявания в Австралия.

Шофьор на такси изгони от колата си пътник, пристигащ от Ухан (ВИДЕО)

Световните учени са в свирепо състезание опитвайки се да направят ваксина за смъртоносния коронавирус. Изолирането му в контролирана среда ще помогне за изучаването на това как реагира той на различни медикаменти и лечения. Това ще помогне на учените да направят тест, който може да покаже дали човек е заразен, дни преди той дори да получи симптомите на вируса.

Коронавирусите са от семейството вируси, които носят името си от начина, по който изглеждат под микроскоп - те са сферични и повърхността им е покрита от шипчета, приличащи на корона.

Australian scientists create lab-grown #coronavirus in effort to develop vaccine and eventual cure



DETAILS: https://t.co/2AF0cT9n28 pic.twitter.com/ne8uT4Nx63