Двама души бяха ранени при въоръжено нападение в Германия. Полицията издирва други двама, заподозрени за извършването на атаката. Съобщава се, че пострадалите са с огнестрелни и прободни рани, информира DailyMail.

Полицейското управление на Ройтлинген потвърди в Twitter, че двама души са ранени след сбиване в Плохинген. „Един заподозрян е арестуван, търсим други, с помощта на специалните части“, добавиха те.

After a fight in Plochingen two people were injured.

One suspect is arrested, we are searching for other suspects with special forces.#EinsatzPlochingen