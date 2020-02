Лейтенант от Таманската дивизия направи уникално предложение за брак на приятелката си. За целта той използвал 16 танка. Видеоклип от предложението беше публикуван от канала "Звезда".

Кадрите показват как две танкови роти се разполагат във формата на огромно сърце на полигона "Алабино" край Москва. След това военният завежда любимата си в центъра на фигурата, коленичи и я помоли да му стане жена. Момичето казва "Да".

Изпълнението на романтичната задача е било изключително сложно.

Russian tank platoon commander proposes to his girlfriend, while surrounded by a T-72B3 tank company in heart formation. Aww. ❤️ https://t.co/qUs2AFwbXD

"Дори екипажи, изпълняващи танков балет, които управляват машините си буквално до милиметри, не могат да се построят така", обясни експерт.

A heart of T-72B3 tanks from the 2nd Guards Taman Motorized Rifle Division. Just in time for Valentine's Day. pic.twitter.com/JR7FbVwwmh