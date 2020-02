Кола се вряза в карнавално шествие в малкия германски град Фолкмарзен, в централната провинция Хесен, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция.

Градчето с население около 6800 души се намира на 423 км западно от Берлин. Агенцията първоначално съобщи, че инцидентът е станал в друг град в Хесен - Касел.

#Germany: A car crashes into a carnival parade in #Volkmarsen. At least 15 people injured, including small children. The driver has been taken into custody.@FRANCE24's correspondent @EmmanuelleChaze tells us more from #Berlin ⤵️ pic.twitter.com/SVhxwmCinN