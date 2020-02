Очакваният от години подвижен покрив на централния корт „Филип Шатрие“ на комплекса „Ролан Гарос“ в Париж вече е готов, похвалиха се от Френската тенис федерация.

Откритото първенство на Франция остана последния турнир от Големия шлем без поне един корт, който да може да се покрива и така да позволява да се играе по време на дъжд или вечерно време. Такива съоръжения имат в Мелбърн, където се провежда откритото на Австралия, Лондон (Уимбълдън) и Ню Йорк (US Open).

