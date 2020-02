Шампионът Байерн разгроми Хофенхайм с 6:0 като гост в среща от 24-ия кръг на германското футболно първенство. С успеха баварците се утвърдиха на върха на класирането с 52 точки. Двубоят беше прекъснат за около четвърт час в 77-ата минута заради плакат с обидно съдържание към собственика на домакините Дитмар Хоп, издигнат в сектора с гостуващата агитка.

Главният рефер Кристиан Дингерт спря за кратко срещата заради транспаранта още в средата на второто полувреме, но феновете на Байерн не го скриха и десетина минути по-късно Дингерт прибра двата отбора в съблекалните.След намесата на ръководството на баварците плакатът все пак беше прибран и двубоят се доигра, като в оставащите до края минути футбол не се игра, а футболистите от двата отбора просто си подаваха топка в средата на терена, жонглираха и симулираха дейност.

The last 15 minutes of the #hoffenheimbayern match they just passed the ball to each other because of offensive banners. #Bundesliga #Bayern #hoffenheim #football pic.twitter.com/x5rJLYIBZh

Преди инцидента баварците бяха господари на терена и вкараха шест безответни гола чрез Серж Гнабри, Йозуа Кимих, Джошуа Зиркзее, Леон Горецка и два на Филипе Коутиньо.

Bayern Munich and Hoffenheim spent the last 10 minutes of their game just talking and kicking the ball between each other. 😂🤣 pic.twitter.com/F4vMvd4fcW

С победата Байерн се утвърди на върха с четири точки пред РБ Лайпциг и Борусия Дортмунд, които делят втората позиция, като Лайпциг има и мач по-малко.

#Rummenigge: "We all need to stand together now. For too long, we have turned a blind eye to what has happened in certain fan blocks, or arguably in all of them. We have allowed too much to happen and today has to mark a change in thinking."