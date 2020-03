Бранителят на Тотнъм Хотспър и английски национал Ерик Дайър се нахвърли върху привърженик на трибуните след отпадането от Норич след изпълнения на дузпи в 1/8-финалите на турнира за Купата на Англия. 26-годишният футболист бе сниман как прескача огражденията, след което минава през седалките в търсене на конкретно лице. До сериозна саморазправа не се стига, защото футболистът е спрян от стюардите. Причината за първосигналната реакция на Дайър е, че въпросният фен е обиждал него и по-малкия му брат.

This is the shocking moment Eric Dier storms into the crowd to confront angry Spurs fans following Tottenham's FA Cup defeat to Norwich pic.twitter.com/ODmaaubBiQ