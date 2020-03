Актьорът Джони Деп продаде имението си в щата Кентъки на цена, доста по-ниска от стойността на имота, съобщи БТА.

Звездата от "Карибски пирати" първоначално бе обявил ранчото за продан за близо три милиона и четиристотин хиляди долара. Реалната му цена е определена на два милиона триста и тридесет хиляди долара, а продажбата е извършена при цена един милион триста и петдесет хиляди долара.

Деп купува ранчото през 1995 г. за 950 хиляди долара. През 2001 г. го продава за един милион долара. Четири години по-късно актьорът купува отново ранчото на двойно по-висока цена за майка си Сю Палмър.



Имението, наречено Фамилната ферма на Бети Сю в памет на майката на Деп, която почина през 2016 г., бе предложено на търг през 2017 г.

