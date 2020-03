Японският министър-председател Шиндзо Абе и президентът на Международния олимпийски комитет Томас Бах се съгласиха да отложат Игрите в Токио 2020 с година заради пандемията от коронавируса. Параолимпийските игри също няма да се състоят това лято.

“Предложих отлагането на Олимпиадата в Токио с година и президентът на МОК Томас Бах одобри това на 100%”, каза премиерът на Япония пред журналисти. Решението ще бъде огромен удар по амбициите на японската столица, която бе засипана с похвали по отношение на организацията си. Всички спортни съоръжения за Олимпиадата бяха завършени, а интересът към форума беше голям. Олимпийските игри се провеждат неизменно на всеки четири години от 1948-а насам, но сега стават жертва на вируса, убил хиляди хора и блокирал световния спорт.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8 — Olympics (@Olympics) March 24, 2020

МОК бе под огромен натиск в последните дни да отложи Игрите, насрочени за периода 24 юли-9 август, като 1.7 млрд. души са по домовете си в опит да спрат разпространението на COVID-19. Подготовката на атлетите за Олимпиадата бе нарушена, като много от тях изразиха опасения, че се излагат на риск и не могат да тренират пълноценно за събитието. Заради заразата редица олимпийски квалификации бяха отложени, а международните пътувания – ограничени.

The International Olympic Committee has officially postponed the Tokyo 2020 Olympics to 2021 — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) March 24, 2020

След като последователно Канада и Австралия обявиха, че няма да изпращат свои отбори, а Американският олимпийски комитет и Световната лекоатлетическа федерация се присъединиха към тях с призиви за отлагане, съдбата на Игрите в Токио бе предрешена. Столицата на Япония похарчи около 12.6 млрд. долара за организацията на Олимпиадата, сочи последният бюджет. Според експертите отлагането на форума ще коства на страната 6 млрд. долара в краткосрочен план. Освен това, то ще бъде и сериозен удар за спонсори и големи телевизионни компании, които разчитат на събитието за солидни приходи.

Това не е първият път, в който Токио е лишен от провеждане на Игрите в насрочените дати. Япония трябваше да бъде първата азиатска страна домакин на Игрите през 1940 г., но се оттегли под международен натиск заради войната си с Китай.

Japan's prime minister says agreement reached to postpone the 2020 Olympics https://t.co/EzP71GqAf5 — CNBC (@CNBC) March 24, 2020

Олимпийските игри никога не са били отлагани в своята 124-годишна модерна история. Преди това се е случвало три пъти – през 1916, 1940 и 1944 по време на двете Световни войни. Конфликтите по време на Студената война повлияват на Олимпиадата в Москва през 1980 г. и в Лос Анджелис - четири години по-късно.

