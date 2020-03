Япония поиска едногодишно отлагане на Игрите в Токио 2020 заради глобалната пандемия от коронавирус, и Международният олимпийски комитет се е съгласил, обяви премиерът на страната Шиндзо Абе.

“Предложих отлагането на Олимпиадата в Токио с година и президентът на МОК Томас Бах одобри това на 100%”, каза министър-председателят пред журналисти.

Tokyo Olympics to be postponed to 2021 due to coronavirus pandemic https://t.co/0dPXbUW3OY