Летните олимпийски игри в Токио 2020, които бяха отложени с година заради пандемията от коронавирус, ще бъдат открити на 23 юли 2021 година. Това съобщиха организаторите.

„Олимпиадата ще се проведе между 23 юли и 8 август, 2021. Параолимпиадата ще се състои от 24 август до 5 септември“, обяви председателят на организационния комитет за Токои Йоширо Мори, цитиран от БГНЕС. Решението на Международния олимпийски комитет (МОК) и организаторите на надпреварата означава, че ще има само шест месеца от края на Токио 2020 и старта на Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022.

Само часове по-рано, Мори сподели, че очаква решение от МОК до края на тази седмица. Олимпийските игри в Токио 2020 трябваше да се проведат по план между 24 юли-9 август, но пандемията от коронавирус принуди първото в историята отлагане на Игрите в мирни времена. МОК и Япония настояваха седмици наред, че най-големият международен спортен форум ще се състои, но бързото разпространение на заразата предизвика негодувание из атлети и спортни федерации.

Олимпиадата е най-голямата жертва сред спортните събития, които бяха отложени или отменени заради глобалната криза. Появиха се спекулации, че японските организатори ще се възползват от прозореца през пролетта в опит да избегнат летните жеги в Токио. Поради екстремните температури, традиционният маратон бе преместен в Сапоро – град на 800 км северно от столицата, където времето е по-хладно дори в пика на лятото. Отлагането докара на организаторите „безпрецедентната“ задача да реорганизират събитие, за което са се готвили седем години. Изпълнителният директор на Токио 2020 Тоширо Муто призна, че допълнителните разходи ще бъдат „огромни“.

Според последните данни от бюджета, Игрите трябваше да струват на организаторите 12.6 млрд. долара, поделени между организационния комитет, правителството на Япония и столицата Токио. Въпреки това, според публикуван одит на правителството, то е похарчило далеч повече от тази сума – за артикули, които организаторите твърдят, че са свързани само периферно с Олимпийските игри.

