Изключително рядка синя пчела, която за последно е видяна преди четири години, е открита от изследовател на Природонаучния музей във Флорида, пише БГНЕС.

Металическото насекомо синя каламинта е било открито само в четири области, „общо 16 квадратни мили от борови шубраци до езеро Уейлс Ридж във Флорида“, казва музеят в съобщение.

Откритието бележи невероятен пробив, докато учените се надпреварват да научат повече за синята пчела, която в момента е включена в Държавния план за действие за дивата природа на Флорида като вид с най-голяма нужда от опазване.

A blue carpenter bee.... pic.twitter.com/J5BDdP789Q — Black Hole (@konstructivizm) May 16, 2020

„Бях отворен за възможността изобщо да не намерим пчелата, така че първият момент, когато я забелязахме в полето, беше наистина вълнуващ“, казва в съобщението докторантът Чейс Кимъл, който откри пчелата.

Тя е известна с уникалния си начин за събиране на цветен прашец.

"Ние наблюдавахме лъскавата синя пчела, която грабва цветето и трие главата си върху горната му част два или три пъти, преди да премине към друго цвете", каза Кимъл пред Си Ен Ен. "Като четяхме за това уникално поведение, бяхме доста шокирани, но много повече, след като го видяхме."

A Blue Bee Thought To Be Extinct Has Been Rediscovered In Florida - Jocelyne LeBlanc https://t.co/6HjI8NL00h pic.twitter.com/3Y7PUhd9se — Mysterious Universe (@mysteriousuniv) May 13, 2020

Въпреки че намирането на синя каламинта успокои учените, че пчелата все още съществува, независимо от влиянието, което хората са оказали върху околната й среда, все още е малко известно за поведението, биологията и нуждите на местообитанията на вида.

An extremely rare blue bee that was last seen four years ago has been rediscovered by a researcher in Florida https://t.co/3mxZvwCWgA pic.twitter.com/rviCS2B9Ol — CNN (@CNN) May 16, 2020

Кимъл и неговият съветник Джарет Даниелс понастоящем работят върху двугодишен изследователски проект за определяне на настоящата популация на синята пчела и навиците на гнездене и хранене на вида.

Преди откритието сини пчели са засичани само на четири места по южната част на билото на езерото Уелс Ридж. Тази пролет Кимъл успял да запише синята пчела в седем нови области, в които никога не е била забелязвана, доказвайки, че известният им обхват е по-голям, отколкото учените смятат.

It's Endangered Species Day! In a piece of #Good news, a rare species of blue bee has been deemed “back from the dead” as it was spotted in Florida this spring for the first time since 2016.

​Credit: Chase Kimmel pic.twitter.com/rPLCVnLiV1 — Science & Space (@ScienceIsNew) May 15, 2020

Самотната по природа пчела не живее в голяма колония. Всяка женска изгражда гнездо и не се грижи за своите малки. Проектът ще позволи на учените да разберат повече за навиците и предпочитанията на гнездене на пчелите, нито един от които в момента не им е известен.

