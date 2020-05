"Ню Йорк таймс" в безпрецедентна стъпка запълни първата страница на неделния си брой с имената на починали от коронавируса, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Ню Йорк остава под карантина до 28 май

Обичайните статии и снимки са заменени от списък на имена и откъси от некролози в памет на жертвите на коронавируса в САЩ, които доближават "мрачния жалон" от 100 000 смъртни случаи. По думите на заместник-редактора на графичния отдел на вестника Симон Ландън, тя и колегите й осъзнали, че и те самите, а може би и широката публика, започват да изпитват известна умора от данните.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/Mp4figjnQe