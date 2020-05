На „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк се появи „Часовник на смъртта на Тръмп“. Той показва броя на смъртните случаи от коронавирус в САЩ, за които авторът му обвинява „бездействието на президента Тръмп“.

Часовникът на смъртта е създаден от режисьора Юджийн Ярецки и е поставен на покрива на сграда на „Таймс Скуеър“, съобщава БГНЕС.

На екрана на едноименния уебсайт е написано, че Тръмп е отказал да действа по въпроса с коронавируса до 16 март и че според епидемиолозите 60% от хората са щели да избегнат смъртта, ако са били предприети превантивни мерки само седмица по-рано.

Нов печален рекорд за САЩ

Today we launched a HUGE statement, The Trump Death Clock went live in Times Square to hold this President to account for the estimated 60% of COVID-19 that could have been prevented. #TrumpDeathClock https://t.co/o2CrIWYh2M pic.twitter.com/O9Zr9LyaXz