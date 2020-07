Президентът Доналд Тръмп пусна в Twitter своя снимка, на която е с маска. Той направи това в момент, когато Съединените щати продължават да отчитат сериозен брой нови случаи на коронавирус, особено в южните и югозападните си райони.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN