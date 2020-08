34 години, след като трите й дъщери са отвлечени от баща им и изведени в чужбина, Джаки Салех успя да прегърне едната от тях. Драматичната история с щастлив край разказват Би Би Си и "Мирър".

Когато преди 34 години съпругът на Джаки взима децата и напуска Великобритания, младата майка е с разбито сърце и не вярва, че повече ще ги види.

„Тогава моят свят се разпадна. Те ми бяха жестоко отнети. Това не трябва да се случва никога на никого. Никоя майка не трябва да го преживява”, заявява Джаки.

Тогава тя е едва на 23 години, а дъщерите й - Рахана, Надя и Сафия, са на 5 г., 4 г. и 18 месеца.



„Минах през всички емоции, мислейки, че никога повече няма да ги видя. Крещях, виках, плачех”, спомня си Джаки.

Децата са отведени от баща им Садек първо в Саудитска Арабия, а след това в разкъсвания от войната Йемен. През всичките години далеч от децата си, Джаки не губи надежда. А мечтата й да прегърне децата си се сбъдва миналата година, когато най-малката – Сафия, се връща в Кардиф. Сафия води съпруга си и четирите им деца.

„Винаги съм знаела, че един ден това ще се случи. Сега имам четири внучета и шанс да си върна това, което загубих”, заявява 57-годишната днес Джаки.

Тя среща йеменския емигрант Садек в Кардиф. Той е на 28, а тя - на 15 г. След кратък романс, той й предлага брак и настоява тя да приеме исляма. Джаки му обяснява, че не е казала на родителите си, защото няма да са щастливи от решението й. Двамата се женят в джамия в Лондон. Още тогава Садек иска да живеят в Саудитска Арабия, но Джаки отказва. И трите им деца се раждат във Великобритания. Скоро бракът става непоносим. Садек не пуска Джаки да излиза, кара я да се забули и я бие. Една сутрин през 1986 г. взима децата и казва, че ще ги заведе при родителите си за уикенда. Когато в неделя не се връщат, Джаки разбира, че нещо се случва. Полицията започва да ги търси.



Coverage in @mailonline of the campaign to bring Jackie Saleh's daughter back from Yemen. Safia was abducted & she's now living in a war zone. But the UK Government will do nothing to help. The plan is to raise £6000 & pay ourselves to #BringSafiaHome. https://t.co/QZrpTMnmKA — Neil McEvoy MS (@neiljmcevoy) November 14, 2018

„По-късно ми казаха, че Интерпол го е проследил до летище „Хийтроу”. Но беше твърде късно”, спомня си Джаки. Тъй като по това време Обединеното кралство няма договор за екстрадиция със Саудитска Арабия, нищо не може да се направи по случая. За жената следват мъчителни години, в които я разсейва само дъщеря й Люси, родена 2 години, след като Садек я напуска. През 2001 г. Джаки получава писмо, написано на арабски. То е от най-голямата й дъщеря Рахана.



„Плаках от радост, бях толкова развълнувана. Не можех да повярвам, че дъщеря ми ме помни и ми е писала. Момичетата бяха добре”, спомня си Джаки пред Би Би Си. Тя веднага организира пътуване до Йемен с неин приятел - журналистът Вал Боден. На летището я чакат Рахана и Надя.



„Не виждах лицата им, защото бяха покрити. Много плакахме и се прегръщахме", разказва Джаки. По-късно и те я посещават в Кардиф.

Надя умира през 2007 г., на 28 години, по време на раждането на четвъртото си дете. Същата година Садек загива в автомобилна катастрофа и Сафия най-накрая е свободна да живее собствения си живот. Така се влюбва, омъжва се и ражда 4 деца. През 2018 г. Джаки започва процедури, за да доведе Сафия във Великобритания и успява.

