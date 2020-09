Суперзвездата на "Барселона" Лионел Меси обяви официално, че няма да напуска състава на Барселона през това трансферно лято, предаде gong.bg

Бащата на Меси проговори за "Барса" и "Сити" (ВИДЕО)

Спекулациите за бъдещето на "Бълхата" след унизителния разгром с 2:8 срещу Байерн Мюнхен в четвъртфиналите на Шампионската лига го свързваха със сигурно напускане на "Камп Ноу".

Ла Лига разкри каква ще е съдбата на Меси

Сега обаче аржентинецът обяви, че въпреки сериозното си недоволство от случващото се в клуба, той няма да напусне и няма да преследва съдебни действия срещу "блаугранас". Той подчертава, че първоначалното му желание е било твърдо да напусне.

Lionel Messi to Goal: "I wasn't happy and I wanted to leave. I have not been allowed this in any way and I will STAY at the club so as not to get into a legal dispute. The management of the club led by Bartomeu is a disaster". 🚨 #FCB #Messi #Barcelona