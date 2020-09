В Гърция силно земетресение удари остров Крит, а циклонът "Янос" взе първа жертва. Природната стихия връхлетя южната част на страната с 80 км/ч, предизвика огромни вълни, събори дървета, наводни къщи и прекъсна електрозахранването. Затова и нашето външно министерство предупреди да не пътуваме към Гърция.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Загиналата е жена от село Василе, област Лариса , заклещена в дома си. Издирват се други двамата души. Има информация, че жена е попаднала във водната стихия с колата си, другият изчезнал е 64-годишен фермер.

Cyclone Ianos leaves trail of destruction, Ithaca the most afflicted https://t.co/d9ol2EBU1e pic.twitter.com/t27Lg5e7Ca