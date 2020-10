За да постигне целта си през 2028 г. да изгради лунна база и в крайна сметка да поддържа човешко присъствие на Луната, НАСА отпусна 370 млн. долара на над дузина компании за внедряване на технологии на лунната повърхност. Тези нововъведения включват дистанционно производство на енергия, криогенно замразяване, роботика, по-безопасно кацане ... и 4G . Защото как иначе астронавтите ще могат да споделят в Twitter своите лунни снимки на голф и селфитата на лунен ровър?, пише БГНЕС.

Откриха изтичането на въздух от МКС с пакетче чай

НАСА казва, че 4G мрежата може да осигури по-надеждна комуникация на по-голямо разстояние от настоящите радио стандарти на Луната. Подобно на Земята, 4G мрежата в крайна сметка ще бъде надстроена до 5G .

NASA has chosen Nokia to build a 4G network on the moon as part of the space agency's Artemis programme, which aims to establish a sustainable human presence there https://t.co/9gJE8k6FCK

Bell Labs на Nokia получи 14,1 милиона долара за проекта. Bell Labs , по-рано управлявана от AT&T, ще си партнира с инженерната компания за космически полети Intuitive Machines, за да изгради 4G-LTE мрежата.

НАСА: 8 държави подписаха споразумение за изследване на космоса

Джон Оливър се шегува с компанията- майка на Cи Ен Ен AT&T, че вероятно 4G мрежата ще работи по-добре на Луната, отколкото тук - няма да има дървета, сгради или телевизионни сигнали, които да пречат на 4G сигнала. Клетъчната мрежа на Луната също ще бъде специално проектирана да издържа на особеностите на лунната повърхност: екстремна температура, радиация и космически вакуум. Тя също така ще остане функционална по време на кацане и излитане от Луната, въпреки че ракетите водят до значителни вибрации на лунната повърхност.

We’re over the moon to announce further details after being named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the Moon.



The pioneering innovations from @BellLabs will deploy the first LTE/4G communications system in space. https://t.co/Y6SmsPzJcQ pic.twitter.com/kJVQURXLMu