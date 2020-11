С наближаването на Коледа еуфорията около празника постепенно започва да ни завладява. Тази година обаче, тя ще бъде различна за… кучетата! Вече не само ние, хората, ще можем да свързваме коледния дух с определена песен. Първата композиция, създадена специално за четириногите домашни любимци, вече е факт, съобщава Си Ен Ен.

Тя е базирана на научно изследване, проведено с фокус група от 25 кучета. За да проследят конкретните предпочитания на животните, специалисти са им пускали над 500 различни звука. Така те стигат до извода, че реге звученето, примесено с звън на камбанки, пиукащи играчки и команди на стопанин им влияят положително.

@thismorning Max reacting to the Christmas dog song, the best bit is when he ran off at the mention of Walkies 😂He really is a lazy dog 🤣#ThisMorning pic.twitter.com/pXZ0RDePjR