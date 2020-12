Властите в Лос Анджелис обявиха, че въвеждат домашна изолация за всички жители на града заради ръста на заболели с COVID-19, съобщава БГНЕС. Според заповедта, публикувана на сайта на кмета Ерик Гарсети, „градът е близо до преломния момент“, след който броят на хоспитализираните пациенти ще надхвърли възможностите на болничния фонд.

„Тези печални факти за разпространението на COVID-19 в нашия град означават, че трябва да върнем някои от по-строгите ограничения, които бяха въведени през пролетта“, пише още в документа.

The new year brings hope –– for vaccines and for stopping this pandemic.



But here's the truth: we're in for a long, hard winter.



As the worst hits us, stay home as much as you can. Cancel any non-essential activities.



Hunker down, L.A. We'll get through this together. pic.twitter.com/6TkVsTfPzP